Oekraïense president Zelenski tot het Amerikaanse Congres: "De toekomst van Oekraïne wordt nu bepaald"

In een emotionele videotoespraak tot het Amerikaanse parlement heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski om hulp gevraagd. De Russische invasie is een aanval tegen onze waarden die dezelfde zijn als die van u. Zelenski vergeleek de invasie in zijn land met de aanvallen tegen de Verenigde Staten in Pearl Harbor in 1941 en de terreurgolf van 9/11 in 2001.