Ooievaars keren terug naar nest in Webbekoms Broek

"Het mannetje heeft een groene ring aan, dus we zagen meteen dat het hetzelfde mannetje als vorig jaar is", vertelt Erik Spiessens van het bezoekerscentrum. Waar het dier al die tijd heeft uitgehangen, kunnen ze in het Webbekoms Broek niet achterhalen. "Ooievaars zijn heel nesttrouw en vaak komt het mannetje eerst aan. Hij wacht dan tot er een vrouwtje overvliegt om haar te veroveren en samen een nest te bouwen. In tussentijd maakt hij alles proper."

Intussen lijkt ook de vrouwtjesooievaar opnieuw aangekomen in Diest. Er cirkelt al de hele namiddag een andere ooievaar rond de kunstnesten. "Ik heb het gevoel dat het nest vertrouwd voor haar aanvoelt. We hopen alleszins dat het hetzelfde vrouwtje als vorig jaar is. Maar er kan op de tocht van en naar het zuiden veel gebeuren. Dus mocht het toch een ander vrouwtje zijn, zal hij zijn plan wel trekken." (lacht)