Koninklijke Schenking gaat enkele Oekraïense families opvangen

Twee gebouwen, een in Brussel en een in Wallonië, worden op dit moment klaargestoomd om vluchtelingen in op te vangen. Het gaat om gezinswoningen die beheerd worden door de Koninklijke Schenking. Die bevat een 70-tal kastelen en andere gebouwen in ons land.

Volgens Jan Smets, voorzitter van de Koninklijke Schenking, strookt dat volledig met de visie van het koningspaar. "Ook koning Filip en koningin Mathilde zijn erg bekommerd om het lot van de Oekraïense vluchtelingen. Die sociale component is voor zowel de Schenking als het koningspaar erg belangrijk."

Het is niet de eerste keer dat de Koninklijke Schenking mensen in nood opvangt. Ook na de zware overstromingen van afgelopen zomer in Wallonië werden drie families opgevangen in gebouwen van de Schenking.