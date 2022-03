Oudenburg vangt 59 Oekraïense vluchtelingen op in oud hotel

De stad Oudenburg wil er maximaal 59 vrouwen en kinderen onderbrengen in 25 kamers. “Er is wel nog wat werk aan", zegt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD). “Het gebouw moet heringericht worden en elke kamer heeft een opfrisbeurt nodig. We zullen daarvoor vrijwilligers zoeken. In eerste instantie zal het OCMW hen maaltijden bezorgen. Later moeten ze zelf instaan voor hun eten.”

De stad zal de vluchtelingen helpen bij het integreren en ervoor zorgen dat ze genoeg te doen hebben. “We begeleiden hen in het vinden naar een job en we hebben ook al met onze scholen samengezeten om de kinderen op te vangen. We hebben er natuurlijk nog geen idee van of ze hier enkele maanden of nog langer zullen blijven”, zegt Dumarey.