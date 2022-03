Politie Regio Turnhout waarschuwt voor fietsdiefstallen uit garages en tuinhuizen: "Leg je fiets op slot, zelfs al staat hij binnen"

De Politie Regio Turnhout stelde vast dat er de afgelopen dagen in Kasterlee dieven op pad waren die het gemunt hadden op koersfietsen en mountainbikes. Er verdwenen 2 koersfietsen en 6 mountainbikes. Die stonden allemaal in garages of tuinhuizen.

De politie roept dan ook op om die heel goed af te sluiten, ook als je maar even weg bent, en je fiets altijd op slot te zetten. "Leg je fiets op slot met een degelijk beugel- of kettingslot, zelfs al staat hij binnen. En als de mogelijkheid er is, maak je je fiets best ook vast aan een paal of vaste constructie."

Verder is het ook uitkijken voor nieuwsgierigen met de verkeerde bedoelingen: "Plaats (dure) fietsen in je garage of tuinhuis best ook niet in het zicht van ongenode gasten."

Tot slot vraagt de politie om alle verdachte situaties meteen te melden via het noodnummer 112 (optie 2) of via het gratis nummer 0800 25 101 (optie 1).