Prijsstijging ook voelbaar bij ijsproducent uit Beerse: “We kunnen prijzen niet blijven verhogen”

In totaal telt de vloot van de ijsproducent achttien ijskarren. De stijgende brandstofprijzen van de afgelopen weken, baren hen zorgen. “Die prijzen zijn zo steil omhoog aan het gaan dat we ons hart vasthouden”, vertelt Roefs. “Het zijn niet alleen de brandstofprijzen die hoog zijn, ook onze grondstoffen, zoals boter, room en melk, zijn duurder geworden. Telkens ik een mail krijg van een leverancier, ben ik bang dat het is om opnieuw een prijsverhoging te vragen.”