Protest tegen sluiting zwembaden provinciedomeinen blijft groeien, nu ook in Leuven

Ook burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani (Vooruit) betreurt de sluiting van het openluchtzwembad in het provinciaal domein van Kessel-Lo. Hij vindt dat het provinciebestuur net moet investeren in publiek zwemwater en blijft daarom de investering in een openluchtzwembad aan de Vaartkom verdedigen.

“Leuven Bad is een volks project", zegt Ridouani. "We willen de mogelijkheden van het water in de stad optimaliseren en ter beschikking stellen aan de Leuvenaars. Idealiter hadden we ook nog het zwembad van Kessel-Lo, maar je ziet hoe belangrijk het is om aan het grote publiek de mogelijkheid te geven om te genieten van zwemwater in open lucht. De stad gaat investeren, we vragen aan de provincie om hetzelfde te doen.” Vrijdag bepaalt het voltallige Leuvense schepencollege zijn officiële reactie op de plannen van de provincie.