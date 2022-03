QUIZ – Ken jij deze 10 nieuwe woorden die voortaan in de Dikke Van Dale staan?

De 16e editie van de Dikke Van Dale is een jubileumeditie. Het is dit jaar 150 jaar geleden dat Johan Hendrik Van Dale voor het eerst zijn naam verbond aan het woordenboek. De nieuwe papieren editie is daarom verrijkt met 150 taalverhalen over 150 jaar taalgeschiedenis. De verhalen staan verspreid door de drie delen en zijn geïllustreerd met infografiek, tijdslijnen, kaarten en foto's.

Nog nieuw deze editie is dat de drie boeken, die samen de Dikke Van Dale vormen, elk een andere kleur hebben gekregen. Ook binnenin het boek worden verschillende kleuren gebruikt om onderdelen beter van elkaar te scheiden. Zo'n 500 trefwoorden die lastig uit te leggen zijn, hebben illustraties in kleur gekregen die de omschrijving verhelderen.