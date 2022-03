Amerikaanse centrale bank start renteverhogingen op om stijgende inflatie tegen te gaan

De oorlog in Oekraïne "zal mogelijk extra druk creëren op de stijgende trend van de inflatie en wegen op de economische activiteit", stelde de Amerikaanse centrale bank nog in een persbericht. De verwachte economische groei in de VS dit jaar werd bijgesteld naar 2,8 procent, waar dat eerder 4 procent was.



In Europa wordt nog niet meteen een renteverhoging verwacht. Lange tijd werd een verhoging in 2022 uitgesloten, maar die deur staat intussen op een kier. Het zou dan wel eerder aan het einde van het jaar gebeuren, is de verwachting momenteel.