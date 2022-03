Roeselare start met keuzetraject voor ouderen die thuis willen blijven wonen

55+’ers die er voor kiezen om in hun woning te blijven, hebben via Levenslang Wonen recht op een premie om de nodige aanpassing uit te voeren. Roeselare voorziet voor deze groep in een ondersteunende premie van de helft van de factuur, maximaal bedraagt de premie 1000 euro. De installatie van een traplift, het aanpassen van de badkamer of het toilet vallen hiero onder. 65+’ers die kiezen om hun te grote woning te verlaten, krijgen Verhuisondersteuning. De Dienst Wonen helpt dan bij de verhuisadministratie, de selectie van de spullen die mee moeten naar het nieuwe adres, het in- en uitpakken en de verhuisbeweging zelf.