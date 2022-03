Ruim 3.000 Gentse graven dreigen eigendom van de stad te worden, "maar daarom verdwijnen ze nog niet"

Als een grafconcessie afloopt en niet verlengd wordt, gaat het graf naar de stad Gent. Als eigenaar kan die dan kiezen wat ze ermee doet. "We kijken waar het graf ligt, of er een erfgoedwaarde aan vasthangt, en of het in aanmerking zou komen van een peter- of meterschap. Als er geen reden is om het te behouden, dan zullen we het graf effectief verwijderen. Zoiets gebeurt natuurlijk niet meteen. Dus wie vergeten is een concessie te verlengen, of onze brief niet heeft gezien, die kan nog altijd een concessie verlengen. We raden die alleen aan om nu niet te lang meer te treuzelen. Op de website van de stad Gent kan je zien welke concessies er aflopen, en wat de mogelijkheden zijn," zegt Heyndrickx nog