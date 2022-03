Rusland wil een neutraal Oekraïne, "naar het model van Zweden of Oostenrijk", wat betekent dat?

Veel is nog onduidelijk en bovendien is de neutraliteit van Zweden en Oostenrijk erg verschillend. In Zweden hebben opeenvolgende regeringen ervoor gekozen om neutraal te blijven in grote Europese conflicten zoals de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. Dat was een eigen keuze van Stockholm en het week er nogal eens vanaf als het uitkwam of moest. Zo leverde Zweden wapens aan Finland toen dat land in 1939 en 1940 in oorlog was met de Sovjet-Unie (en met succes zelfs). Later in de oorlog liet Zweden Duitse troepenbewegingen toe in de Baltische Zee en de Noordzee.