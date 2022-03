Staat Rusland op de rand van faillissement? En wat gebeurt er wanneer een land failliet gaat?

In principe had Rusland vandaag twee coupons moeten betalen over twee obligaties die uitgegeven zijn in Amerikaanse dollar. Anders gezegd: een schuld afbetalen bij een Amerikaanse bank, in dollars. "De Russen hebben behoorlijk wat valuta reserve", zegt Joly, "maar de Westerse valuta zijn geblokkeerd". Dat wil dus zeggen dat Rusland niet aan zijn dollars kan, die het wel nodig heeft om de schuld te betalen. Daarbovenop komt dat Rusland, door de sancties van het Westen, is afgesloten van het Westers kapitaalverkeer. Het antwoord van de Russen? Schulden afbetalen in roebels. Maar kan dat zomaar? Eric Joly geeft meer uitleg in de video hieronder.