Studenten Thomas More Geel doen een deel van hun studies in Litouwen en behalen zo een dubbel diploma: "Bedrijven zijn op zoek naar studenten die hun horizon verruimen"

Drie studenten van de bachelor Bedrijfsmanagement - Business en Ondernemen en drie studenten van Supply Chain Management krijgen voortaan de kans om tijdens hun driejarige opleiding zowel een Vlaams diploma als een Litouws diploma te behalen. Omgekeerd is dat ook zo voor studenten van de Litouwse zusteropleidingen. Om zo'n dubbel diploma te behalen, zijn deze businessopleidingen van Thomas More in Geel en Kaunas UAS in Litouwen op elkaar afgestemd. De studenten doen de eerste twee jaar van hun opleiding in eigen land, het laatste jaar studeren ze dan in het buitenland. "Dit gaat dus verder dan een Erasmus-uitwisseling waarbij je één semester in het buitenland verblijft en enkel het diploma van je eigen hogeschool of universiteit hebt", zegt Sofie Peeters van Thomas More. "Het is goed voor je talenkennis en je toont aan dat je een heel jaar in het Engels kan studeren. Daarnaast merken we dat veel bedrijven interesse hebben in studenten die een brede kijk op de wereld hebben en uit hun comfortzone durven te gaan. Dat bewijs je zeker als je een durft te gaan studeren in het buitenland." De hogescholen hebben elkaar leren kennen tijdens internationale dagen die Thomas More jaarlijks organiseert. Er is ook een soortgelijke samenwerking voor een dubbel diploma met een hogeschool in Mons.