Symbolische trofee Gent-Wevelgem 2022 voorgesteld

“We zijn blij dat we deze trofee mochten ontwerpen en maken”, zegt Geert Bekaert, directeur van de CWGC in Centraal- en Zuid-Europa. “Gent-Wevelgem start symbolisch aan de Menenpoort, waar de namen van bijna 55.000 vermisten uit WOI in de muren staan gebeiteld. Dat alle renners op deze locatie even stil staan en na afloop deze trofee in ontvangst zullen nemen, is een unieke manier om de vele gesneuvelden extra hulde te brengen.”