Terhills NV gaat evenementenplein aanleggen rond schachtbok in Eisden

Momenteel is het een nog een braakliggend terrein, rond de oostelijke, nog originele schachtbok. Dat terrein ligt achter de bioscoop en tussen de toegangspoort naar het Nationaal Park Hoge Kempen en Maasmechelen Village. Terhills NV wil nu van dat terrein een evenementenplein maken.

Het moet een groen plein worden, zegt CEO van Terhills Rudy Hulsman. "We zullen bomen errond zetten en dan zullen we een verharde grasvloer aanleggen." En dan kunnen daar allerlei evenementen georganiseerd worden, door Terhills zelf of door anderen. "Dat kan bijvoorbeeld een foodtruckfestival zijn", gaat Hulsman verder, "we kunnen ook kijken naar muziek- of kunstfestivals". Het is de bedoeling dat het plein nog voor de zomer klaar is.