Dure boter en schaarse zonnebloemolie: zo kan je besparen in de keuken

Je kan ook koken zonder vetstof. "Ga dan voor bakpapier", zegt Beeckman. "Zo'n goed ouderwets velletje doet altijd zijn werk. Je kan dat trouwens ook gebruiken in de pan. Ik bak vaak vis in de pan met bakpapier. Zo kan je ook veel gemakkelijker je vis heelhuids op je bord krijgen. Pas wel op als je een gasvuur hebt. Dan is dat papier in de pan heel gevaarlijk."