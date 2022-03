Twee jongeren opgepakt na home-invasion bij 12-jarige jongen uit Berlare

Een van de daders was minderjarig, hij werd voorgeleid bij de jeugdrechter. De andere dader was meerderjarig en moest verschijnen voor de onderzoeksrechter, daar werd hij op vraag van het parket aangehouden. Beiden zijn geplaatst in een gesloten jeugdinstelling in de gevangenis van Dendermonde.

"Dat een 12-jarige jongen zo hard wordt aangepakt, is echt onaanvaardbaar", reageert burgemeester Katja Gabriëls (Open VLD). "Maar we zijn wel tevreden dat de politie zo snel werk kon verrichten. We hopen dan ook dat justitie zwaar gevolg zal geven aan deze feiten."