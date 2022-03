Rechters laten bijna 4.000 Brusselse gezinnen uit huis zetten op één jaar tijd

"Dat getal ligt in de lijn van de schattingen. Het gaat hier wel enkel over de juridische uithuiszettingen. Dus alleen diegenen die via een rechtbank zijn gebeurd en dus geen administratieve of illegale uithuiszettingen. Wellicht is dit dus maar het topje van de ijsberg", vertelt onderzoekster Eva Swyngedouw van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Voor het onderzoek doorploegden de onderzoekers de papieren archieven van alle 18 vredegerechten in Brussel.