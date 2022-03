Voetbalclub Union lanceert nieuw team op vier poten "Union Veeweyde" om dierenadoptie te promoten

Het team van het dierenasiel is trouwens erg enthousiast over de ploeg “Union Veeweyde”. “Het is een perfecte samenwerking voor ons dierenasiel, met een knipoog naar het voetbal. Union speelt positief voetbal met een groot hart, en op die manier wordt hier ook voor dieren gezorgd. Een dier adopteren is ook een warm gebaar. Het belangrijkste is dat onze dieren een nieuwe thuis vinden en dat de Union daarbij wil helpen”, aldus het dierenasiel.