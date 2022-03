Van Niels Destadsbader en Camille op radio tot tv-show met Geubels en James Cook: mis geen seconde van Oekraïne 12-12

De show zal ook muzikaal opgeluisterd worden. Zo zal Olympisch kampioene en winnares van "Dancing with the Stars" een ingetogen rumba dansen op live muziek van Pommelien Thijs. Ook Jaap Resema en Koen Wauters maken muziek voor Oekraïne en brengen een breekbaar duet. Daarnaast treden ook Bazart op net als Maksim, Camille en Francisco van #LikeMe.

Anna Hodorvskaya, winnares van de Oekraïense versie van "The Voice" in 2013, is live aanwezig in de studio en krijgt voor haar optreden gezelschap van de Vlaamse "The Voice"-winnares Grace, Laura Tesoro en Songfestivalkandidaat Jérémie Makiese.