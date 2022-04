Vragen of opmerkingen bij factchecks?

Bij VRT NWS worden de factchecks gemaakt door de Check-ploeg. Dat is de ploeg van journalisten die werkt rond de thema’s data, desinformatie en technologie (DDT).

Tim Verheyden,

is journalist bij VRT NWS en volgt de invloed van sociale media en technologie op ons allemaal. Hij is ook reportagemaker bij Pano en Canvas en maakte de reeksen Facebook & Ik en Privacy & Ik. Voor Pano maakte hij onder meer de spraakmakende reportage over de extreemrechtse groepering Schild en Vrienden in 2018. Voor VRT NWS ontdekte Verheyden in 2019 dat Google via de Google Home meeluistert naar wat we zeggen. De reportage leidde wereldwijd tot de aanpassing van de privacyvoorwaarden van Google. Verheyden is voor VRT NWS ook expert fake news en desinformatie.

Dorien Vanmeldert,

is sinds 2020 journalist bij VRT NWS. Sinds maart 2021 heeft ze ook de rol van factchecker op zich genomen. Haar werk focust momenteel vooral op desinformatie en wetenschappelijke onderwerpen. Ze studeerde taal- en letterkunde (Nederlands en Engels) aan de KU Leuven, waarna ze ook masters in de westerse literatuur en in de journalistiek behaalde. Als student schreef ze onder meer recensies en interviews voor de cultuurblog "Club Kultuur".

Amra Dorjbayar,

werkt sinds 2016 bij VRT NWS. Hij begon zijn carrière als researcher voor conflictjournalist Rudi Vranckx. Nadien heeft hij o.a. gewerkt als video-redacteur en onderzoeksjournalist. Hij werkte onder meer mee aan de Pano-reportages over de extreemrechtse groepering Schild en Vrienden en over gesjoemel met humanitaire visa door Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam. Sinds 2019 werkt hij bij de DDT-cel als factchecker en sinds 2021 ook als data-journalist.

Jef Cauwenberghs,

werkt sinds november 2021 als journalist en factchecker voor VRT NWS. Daarvoor werkte hij korte tijd voor De Standaard en was hij zelfstandig onderzoeksjournalist. Jef was ook jarenlang actief bij de Leuvense studentenkrant Veto en jongerenpersagentschap StampMedia. Hij heeft een bachelordiploma Journalistiek en een masterdiploma Sociale en Culturele Antropologie aan de KU Leuven.

Rien Emmery,

is historicus en zelfstandig journalist. Hij werkt sinds 2020 voor Knack en VRT NWS rond het thema desinformatie, als factchecker en duider.



Luc van Bakel,

is eindredacteur bij de onderzoekscel van VRT NWS die onder meer werkt rond desinformatie en onderzoeksjournalistiek voor radio, televisie en online. Hij werkt ruim 20 jaar als journalist, schreef voor verschillende kranten en tijdschriften en werkt sinds 2015 als journalist voor VRT. Hij was nieuwsverantwoordelijke en nieuwslezer bij Radio 2 Antwerpen, leidde de redactie van Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel en maakte en begeleidde verschillende radioreeksen en podcasts.

Griet De Craen,

is sinds 2012 hoofdredacteur radio bij VRT NWS. Ze introduceerde er nieuwsuitzendingen op maat voor Studio Brussel en MNM. Ze was daarnaast verantwoordelijk voor de vernieuwing van de dagelijkse duidingsprogramma’s De Ochtend en Vandaag/De Wereld Vandaag op Radio 1. Sinds 2020 is Griet ook verantwoordelijk voor de aanpak van desinformatie. Ze richtte de Check-ploeg van VRT NWS op en werkt samen rond factchecking met andere redacties en partners in binnen- en buitenland. Griet werkt sinds 2003 voor de VRT-nieuwsdienst, eerst als online (eind)redacteur en daarna als verslaggever en eindredacteur bij radionieuws en –duiding.