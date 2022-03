Waregemnaar Maarten Putman helpt vluchtelingen aan Pools-Oekraïense grens: “Het is erger dan wat je op tv ziet”

“Sinds zaterdagnacht zit ik in Zamość in Polen, op zo'n 50 kilometer van de Oekraïense grens. Straks vertrekken we met een legertent naar daar. Daarin kunnen de mensen zich opwarmen.” Maarten wordt stil van al die dingen die hij daar ziet, vertelt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen. “Zondag gingen we naar de grens. Er liepen zoveel moeders met hun kinderen dat je er niet eens tussen kon lopen. Aan de centra zie je gewonden die uit Oekraïne komen, moeders die hun kind kwijt zijn of kinderen die hun mama niet meer vinden.”