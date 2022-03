BEKIJK - Wat denkt de Rus met de pet over de oorlog in Oekraïne? VRT NWS trekt de straat op in Sint-Petersburg

Galina Nekrassova is 26 en ontwerpt juwelen. Ze woont al jaren in Sint-Petersburg, maar ze komt uit Oekraïne. Ze heeft veel familie en vrienden in de regio's rond Charkov en Kiev en weet niet of die nog in leven zijn. Zelf gelooft ze niet dat een meerderheid van de Russen achter de invasie in Oekraïne staat. Door de oorlog voelt ze zich verscheurd, maar in haar kunst vindt ze een uitlaatklep.