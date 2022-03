Zware aardbeving nabij Fukushima in Japan: tsunami-alarm afgekondigd en miljoenen zonder stroom

De oostkust van Japan is vanmiddag getroffen door een zware aardbeving. Die vond plaats in de Stille Oceaan en zou een magnitude van 7.3 gehad hebben, wat zwaar is. In de hoofdstad Tokio werden hevige schokken gevoeld en zeker twee miljoen mensen zouden in die regio geen stroom meer hebben. Langs de oostkust is tsunami-alarm afgekondigd. In 2011 heeft een verwoestende aardbeving en tsunami in Fukushima tot een kernramp geleid.