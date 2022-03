1 lichtgewonde na nieuwe gevechten in het asielcentrum van Langemark

De vechtpartij was kleiner dan die van dinsdag. In plaats van 100 betrokkenen waren er enkele tientallen. Toch blijft de politie waakzaam.

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle wil zo snel mogelijk overleg met iedereen die bij het asielcentrum betrokken is om nieuwe problemen in de toekomst te vermijden. "Binnen de federale overheid zegt iedereen zeer verontwaardigd en misnoegd te zijn over de vechtpartijen hier", reageert burgemeester Dominique Cool (N-VA), "maar dan wordt het toch eens tijd dat ze ook ingrijpen. Onze politiediensten hebben nog andere taken te doen. Als ze voortdurend met man en macht moeten uitrukken om hier de orde te handhaven, dan is dat niet haalbaar. Dus ik hoop dat Fedasil, dat verantwoordelijk is voor de opvang, ons snel laten weten hoe ze de problemen hier willen oplossen. Ik ga ook vragen om daar als burgemeester beter bij betrokken te worden, zodat ik de bevolking gerust kan stellen."