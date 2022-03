100 personen protesteren aan rectoraat UGent om machtsmisbruik aan te klagen

Verschillende universiteiten kwamen de voorbije maanden in opspraak na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eind januari werd een VUB-professor ontslagen, een maand later stuurde het Koninklijk Conservatorium Antwerpen een docent de laan uit na een soortgelijk incident en ook een promotor aan de KU Leuven kwam in opspraak. Aan de UGent was er een incident met een doctoraatsstudent die enkele jaren geleden examenvragen aanbod "in ruil voor iets". De tuchtprocedure sleepte zo’n 2 jaar aan, tot ongenoegen van het slachtoffer.