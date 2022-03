5 hectare bedrijfsoppervlakte in Limburg beschikbaar voor opvang vluchtelingen

“Humanitaire hulp is nu cruciaal voor de mensen die op vlucht zijn voor de oorlog”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Limburg. “Deze mensen hebben nu vooral nood aan rust. We moeten ze de kans geven om zich hier veilig en welkom te voelen. Daarom roepen wij onze Limburgse bedrijven op om via leegstaande of ongebruikte panden opvang te voorzien voor deze mensen in nood zodat ze in de eerste plaats een dak boven het hoofd en de juiste zorgen krijgen.”