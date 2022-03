9 op de 10 parkeerplekken staan leeg in Antwerpse park-and-rides: "We werken aan combiticket met De Lijn"

Om de filedruk in en rond Antwerpen te verminderen zijn er de afgelopen jaren grote park-and-rideparkings aangelegd in Merksem, Luchtbal en Linkeroever. Een project van goed 90 miljoen euro. Een dag parkeren kost je 1 euro en je kan er overstappen op de tram naar de binnenstad. Maar voorlopig slaat die formule niet aan. "Het klopt dat we op weekdagen een bezettingsgraad hebben van 10% en dat we iets beter scoren in het weekend. Het zijn grote open gebouwen dus dat valt op", zegt Annik Dirkx van Lantis aan Radio 2 Antwerpen. Lantis is de bouwheer van de Oosterweelverbinding en eigenaar van de parkings.

