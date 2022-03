Actiegroep roept op: "Kom in zwembroek naar extra gemeenteraad over sluiting zwembad Halve Maan"

De initiatiefnemers van de actie wijzen in hun oproep op de sociale impact van de geplande sluiting. "Wij gaan veel naar de Halve Maan", zegt Angelique Baeyens, één van de initiatiefnemers van de actie. "Er loopt een mooie mix van jong en oud, van allerlei mensen die verfrissing komen zoeken. Ik heb de indruk dat de geplande sluiting voor de provincie een puur economisch verhaal is. Maar het is zoveel meer. Waar moeten al die mensen dan naartoe als het zwembad er niet meer is? "

"Dit is geen goed plan, vooral voor de kwetsbare mensen die op een kleine flat leven bijvoorbeeld of die eenzaam zijn. En we merken ook dat veel mensen het mentaal moeilijk hebben, zeker na de coronacrisis. Mensen komen hier om even te genieten. Dan kan deze plek toch wat vreugde en plezier brengen en zo een nood invullen voor een grote bevolkingsgroep", besluit Angelique.