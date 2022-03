BBC betaalt "aanzienlijke" schadevergoeding aan voormalige secretaris van prinses Diana en biedt excuses aan 

Toen Diana in het beruchte interview ook nog zei dat haar man niet echt geschikt was voor het koningschap door de vele beperkingen die bij die job horen, was de maat vol. Acht maanden later scheidden Diana en Charles definitief. Nog een jaar later stierf de prinses in een auto-ongeluk in een Parijse tunnel, op 31 augustus 1997. Ze was toen 36.