BEKIJK - Nee, dit is geen exotische bestemming, deze indrukwekkende natuurbeelden zijn gedraaid in eigen land

De Britse bioloog en televisiemaker David Attenborough leerde ons kijken naar overweldigende natuurdocumentaires, maar hij kwam zelden of nooit filmen in België. Onterecht, vinden ze bij het productiehuis Hotel Hungaria. Al sinds maart 2019 zijn daarom twee filmploegen in de weer in eigen land, van het Zwin aan zee tot diep in de Ardennen. "Onze natuur" wil het wilde België in volle glorie tonen. Het resultaat is over precies een half jaar, bij de start van de herfst, te zien in de filmzalen en later ook nog in 7 delen op Canvas.