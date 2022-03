BEKIJK - Omar maakt kunstwerken van dopjes van vaccinflesjes

Omar, die een medische achtergrond heeft en houder is van een doctoraat stomatologie, werkt gedreven mee in het Dendermondse vaccinatiecentrum. Hij was actief in Hamme, Appels en Keur en hielp ook mee tijdens de mobiele vaccinatiemomenten. Hij bereidt er de vaccins voor en dient ze ook toe. Bij het bereiden van de vaccins worden de flesjes weggegooid bij het gevaarlijk afval, maar de kleurrijke dopjes niet. Zo kwam Omar op het idee om er kunstwerken mee te maken.

Aan de kleuren kan je zien van welk vaccin het dopje oorspronkelijk was. Rood is AstraZeneca, paars is Pfizer, oranje is de pediatrische versie van Pfizer en blauw is Johnson en Johnson.