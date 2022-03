Bestsellerauteur Hanya Yanagihara van "Een klein leven" eerste gast van Thomas Vanderveken in nieuw programma

In "OnderOns" stelt Hanya Yanagihara haar nieuwe roman voor, “Naar het paradijs”. Een heel ander verhaa, dat zich afspeelt op drie momenten, in 1893, 1993 en in de toekomst, in 2093. Yanagihara lijkt wel vooruitziend: er is sprake van een autocratisch systeem en van allerhande pandemieën. “Kunst die over het heden gaat, gaat eigenlijk over het verleden. En kunst die over de toekomst gaat, heeft het altijd over het heden,” zegt Yanagihara.