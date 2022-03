Amerikaanse president Biden noemt Russische president Poetin een "oorlogsmisdadiger", Kremlin reageert: "Onaanvaardbaar"

Het is de strafste uitlating van Biden over de Russische president tot nog toe. Eerder had hij hem al eens een dictator genoemd. Maar de term oorlogsmisdadiger is zeer beladen. Het Witte Huis, het kantoor van de Amerikaanse president, heeft altijd vermeden om die term te gebruiken, er op wijzend dat zoiets onderzoek vereist en een internationale uitspraak (van een of andere rechtbank). Volgens de woordvoerster van het Witte Huis sprak Biden dan ook "vanuit het hart".



In Rusland worden Bidens woorden niet in dank aangenomen. Het Kremlin, het kantoor van de Russische president, heeft het over "onaanvaardbare en onvergeeflijke retoriek".