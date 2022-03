Bloesemaanbod in Haspengouw gebundeld in online magazine 'Hartelijk Haspengouw'

April komt er weer aan, voor Haspengouw is dat de bloesemperiode. Zuid-Limburg op zijn fleurigst. En dat zijn dit jaar weer heel wat activiteiten, na twee jaar met corona-beperkingen. Vanaf vandaag kan je dat aanbod bekijken in het online magazine ‘Hartelijk Haspengouw’. Het gaat dan onder meer om wandelingen en fietstochten tussen de bloesems, maar ook bloesembars en -terrassen, of allerlei leuke gezinsactiviteiten. Voorbeelden zijn de nieuwe waterburchtwandeling in Sint-Truiden of een dauwconcert en het evenement Lumineus in Alden Biesen. Alle activiteiten zijn thematisch gebundeld en binnen elk thema vind je wat daarrond in de 12 gemeenten te doen is. Dat alles is dus te vinden in het Hartelijk Haspengouw e-zine op visit haspengouw