Brits-Iraanse gevangene na zes jaar cel in Iran herenigd met man en dochtertje

Ze werd opgesloten in de Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ze zat bijna zes jaar vast, eerst in de gevangenis, en de laatste 2 jaar in huisarrest in het huis van haar ouders. Dochtertje Gabriella verbleef de eerste jaren bij haar grootouders in Teheran en kon haar moeder soms bezoeken in de gevangenis. Maar in 2019 vertrok ze naar haar vader in het Verenigd Koninkrijk om daar naar school te gaan.