Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) wil kazerne in Geraardsbergen: "Goed voor 1.000 jobs"

Andere kanshebbers voor de nieuwe Oost-Vlaamse kazerne zijn Aalter en Gavere. Volgens Defensie heeft Aalter zich ook kandidaat gesteld, daar is een militair domein in Ursel. Gavere heeft ook een militaire basis, maar in tegenstelling tot Aalter en Geraardsbergen, heeft Gavere zich niet officieel kandidaat gesteld. Het is nog niet duidelijk of Defensie Gavere ook onderzoekt als mogelijke plaats voor extra militairen.