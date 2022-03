Burgemeester Langemark-Poelkapelle vraagt maatregelen aan staatssecretaris Mahdi na verschillende vechtpartijen in asielcentrum

5 bestuurlijke arrestaties dinsdagnamiddag, 4 woensdagavond en 2 personen naar het ziekenhuis, onder wie 1 personeelslid. “We zijn aangedaan, gelukkig kan die persoon maandag alweer aan de slag”, zegt directeur Sofie Desseyn van het opvangcentrum in Poelkapelle. “Ik ben hier nu 11 jaar directeur en het is de eerste keer dat ik zo’n incident meemaak. We betreuren dit enorm. De oorzaak zou liggen bij een akkefietje dinsdagochtend op de bus. Iedereen die iets met het conflict te maken had, is uit ons centrum gehaald en verspreid over andere centra in het land. Onder hen ook 4 minderjarigen. Het zevental dat dinsdagnamiddag het centrum binnendrong en daardoor het vuur aan de lont stak, kreeg een plaatsverbod. Ook woensdag stonden externen aan de poort, maar ze zijn niet binnen geweest en hebben niets gedaan. De politie heeft hun identiteit genoteerd en hen weggestuurd.”