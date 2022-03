Burgemeester Steenokkerzeel stelt vragen bij voorstellen ombudsman luchthaven: "Zo worden we een tweede Doel"

Het plan om baan 25L te verlengen bestaat al veel langer. In een eerste versie ging het om een verlenging van 900 meter, maar dat plan werd door alle omwonenden naar de prullenbak verwezen. "Het is dan ook onbegrijpelijk dat de ombudsman nu een voorstel doet om diezelfde baan te verlengen tot zelfs 2.500 meter. We weten natuurlijk wel waarom: dat is om Brussel te sparen. Maar dat de Vlaamse rand dan alle lasten moet dagen, dat is blijkbaar van geen tel. Onze deelgemeente Humelgem zou er zelfs bijna helemaal door verdwijnen, het dreigt een tweede Doel te worden."