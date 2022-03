Cindy verovert baan bij IN-Z: “Wie het eerst op de stoel zit, krijgt een job”

In het midden van shopping 1 plaatste de sociale onderneming IN-Z vandaag een stoel met een eenvoudig opzet: de eerste persoon die erop plaatsneemt, krijgt een job. “Deze creatieve aanpak past perfect binnen onze visie”, legt algemeen directeur Ruth Claes uit. “Het idee is dat we in verschillende steden en gemeenten een stoel op een herkenbare plaats neerzetten. Wie er als eerste plaatsneemt, krijgt sowieso een job in ons bedrijf. Mensen die later aankomen, nodigen we graag uit voor een gesprek. De primeur vindt plaats in Genk.”