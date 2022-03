Cultuurhuizen NTGent en Campo bieden noodopvang en werk aan Oekraïens gezin

Na initiatieven van onder meer gemeenten en zorginstellingen om Oekraïense vluchtelingen op te vangen, laten nu ook cultuurhuizen NTGent en Campo weten dat ze noodopvang organiseren. De cultuurhuizen hebben een appartement vrij waar een Oekraïens gezin 6 maanden zou kunnen verblijven. "We werken op termijn ook aan woon- en werkmogelijkheden in een artistieke omgeving. Hiervoor maken we residentieplekken voor kunstenaars vrij", klinkt het via Facebook.

Verder scharen NTGent en Campo zich ook achter het Europese initiatief Artists at Risk. "Dat is een organisatie die kunstenaars ondersteunt die lijden onder oorlog en repressie. Vandaag neemt de organisatie het voortouw om vluchtende kunstenaars een onderkomen te bezorgen in veilige landen of bij gastvrije artistieke gemeenschappen."