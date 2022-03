Professor Criekemans: "Voor Rusland is dit méér dan oorlog, het ziet dit als systeemcrisis met het Westen"

Maar duidelijk is ook, meent Criekemans, dat Rusland -of toch de radicalen rond Poetin- dit als iets veel groters zien. "Namelijk als een systeemcrisis met het Westen, die moet worden uitgelokt om de Russen te verdedigen in het buitenland en misschien een grotere geopolitieke entiteit te creëren, die nog relevant kan blijven in het wereldsysteem in de toekomst. Ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat het voor Rusland méér is dan de oorlog in Oekraïne. Dat het voor hen gaat om het verdedigen van Rusland in het wereldsysteem. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft dat vorige week ook even gezegd tijdens de gesprekken in de Turkse badplaats Antalya. Het Russische vraagstuk, de plaats van Rusland in het wereldsysteem, is sinds de implosie van de Sovjetunie nooit opgelost, en dat is de voedingsbodem voor dit conflict."