BELUISTER "Bij leven en welzijn": radio-iconen over 75 jaar Radio 2 Limburg  

Op 2 maart 1947 klonk in de huiskamers waar een radio stond de ‘Feestouverture’ van De Boeck. Zo begon de allereerste uitzending van wat toen de Gewestelijke Omroep Limburg heette. De zender stond in de Dokter Willemsstraat in Hasselt, de antenne op het provinciegebouw. De uitzending zelf werd nog opgenomen in Brussel omdat de studio in Hasselt pas een klein jaar later klaar zou zijn. Het was de start van een rijk radioverhaal dat zich afspeelde op verschillende locaties in Hasselt.