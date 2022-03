Een nieuwe stap in de informatie-oorlog: President Poetin roept vrede uit in vervalste deepfakevideo  

Voorlopig lijkt het er dus op dat zowel de Russische als Oekraïense vervalsingen weinig schade aanrichten. Maar wat als meer geloofwaardige boodschappen via professioneel gemaakte deepfakes verspreid worden? Als bijvoorbeeld politici met een bepaald aanzien of journalisten met een zekere geloofwaardigheid in een snelle nieuwsstroom gebruikt worden om gemanipuleerde boodschappen uit te sturen, kan paniek ontstaan of (te) snel gereageerd worden.

Een online tool als Deepware kan helpen om snel zelf video's te controleren op manipulatie.