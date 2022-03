Bedrijf in Heusden-Zolder maakt zich klaar om PFAS-houdende grond te reinigen: "Geen risico's voor omgeving"

"We hebben al een grondwaterinstallatie staan die verontreinigde gronden verwerken en die was toe aan een upgrade", begint Plant Manager van GRC Zolder Emmanuel Govaerts. "We willen onmiddellijk klaar zijn voor de toekomst en willen dat PFAS-gronden er ook in verwerkt kunnen worden."

De upgrade zal in Heusden-Zolder goed zijn voor de reiniging van 200.000 ton PFAS-houdende grond per jaar. GRC Zolder werd opgericht door DEME Environmental en Mourik in samenwerking met de familie Govaerts. Eerder startten DEME en Mourik een vestiging in Kallo en daar willen ze 300.000 ton verontreinigende PFAS-houdende grond per jaar reinigen.