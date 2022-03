Douane vindt 40 miljoen namaaksigaretten in vrachtwagens in Duffel

De vondst van de valse sigaretten kadert in een groter onderzoek naar een illegale sigarettenfabriek in Aarlen. Daar werden 2 miljoen sigaretten en 4.600 kilogram tabak in beslag genomen.

In Duffel vond de douane 40 miljoen namaaksigaretten, goed voor 5 containers vol, van de merken Richmond en Marlboro. In totaal is de vondst goed voor 20 miljoen euro aan ontdoken accijnzen en btw. In Duffel werden 5 personen en in Aarlen 9 arbeiders opgepakt.