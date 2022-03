Elektriciteitskasten in Gent worden in de verf gezet

Vandaag zijn artiesten in Gent gestart met nutskastjes te beschilderen. De werken zijn geïnspireerd op de deelcollecties die te zien zijn in het Gentse Industriemuseum: licht, elektriciteit en energie. In totaal worden er 10 kastjes in de verf gezet. Vandaag worden de eerste 6 beschilderd, in mei de overige 4.