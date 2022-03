President Macron stelt zijn verkiezingsprogramma voor: "Een onafhankelijker Frankrijk"

Macron wil de lonen optrekken in het onderwijs, én meer personeel aantrekken in de zorg. Met name in de zorgverblijven voor ouderen wil hij vijftigduizend mensen éxtra in dienst nemen, verplegend en verzorgend personeel. En hij wil ook de dialoog met de betrokken sectoren verbeteren. Macron gaf toe dat de voorbije crisissen hem hebben geleerd dat hij meer in dialoog zal moeten gaan.

Wat migratie betreft wil Macron tot slot werk maken van een strengere visa-procedure, en het sneller verwijderen van mensen die illegaal op Frans grondgebied verblijven.