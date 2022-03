Er komt dan toch geen fusie van de politiezones Berlaar-Nijlen en Heist

Wel willen de politiezones hun samenwerking versterken. “We zijn twee landelijke gemeentes, we worden dus geconfronteerd met dezelfde problemen. Daarom kunnen we goed samenwerken. De fusie is zeker geen doodlopende piste, maar we gaan eerder onze samenwerking versterken zonder te fusioneren. We bekijken nu hoe we dat kunnen optimaliseren”, aldus Moons.